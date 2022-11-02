02 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: premier.gov.ru

Путин еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году

Президент России Владимир Путин еще не принял решение об участии в выборах главы государства в 2024 году, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Напомним, обновленная Конституция позволяет Путину претендовать на пост главы государства еще два раза.

Несколько недель назад экс-премьер-министр России Сергей Степашин дал интервью РИА Новости, в котором заявил о безальтернативности Путина.

"Наверное, многие думали, надо ли идти Путину в президенты через два года или нет. Я тоже об этом думал. Но сейчас совершенно очевидно, что никакой замены быть не может, особенно в ситуации частичной мобилизации, по сути дела, активных боевых действий против НАТО и американцев", – заявил Степашин.

"Мы не должны повторять 1917 год, когда ближайшее окружение Николая II, по сути дела, его предало. Я считаю, что Путину придется, хочет или не хочет, свой крест пронести еще, до того, как мы действительно сможем сделать настоящий мир", – заключил бывший председатель правительства.

Теги: выборы президента, владимир путин, дмитрий песков, кандидаты



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