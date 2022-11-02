В Екатеринбурге ученики "оскандалившегося" лицея собрали гуманитарный груз для мобилизованных

В Екатеринбурге лицей №12, печально прославившийся в мае "ЛГБТ-танцем", отправил гуманитарный груз для мобилизованных в Елань. Посылки состоят из воды, медикаментов и одежды.

Началось всё с того, что в школе собирали письма (акция "Письмо солдату"), и среди них стали поступать такие, в которых содержались вопросы о том, как можно передать мобилизованным посылки. Как рассказала Накануне.RU советник директора лицея по воспитательной работе и связям с детскими общественными организациями Елена Лейтланд, один из руководителей школы связался с Еланским учебным центром.

30 октября было принято решение о сборе гуманитарной помощи и отправке ее в преддверии Дня народного единства мобилизованным. За два с половиной дня удалось собрать груз, который состоит из нескольких сотен литров воды, медикаментов (например, от желудочно-кишечных заболеваний, от простуды), средств гигиены, теплой одежды, различного белья. Его сегодня доставят в Еланский учебный центр и передадут мобилизованным.

Кроме различной гуманитарной поддержки, мобилизованных поддержат письмами, их писали как школьники, так и взрослые. Елена Лейтранд уточнила, что ученики писали письма "искренне, от души, при этом сами, без диктовки взрослых". Кто-то приложил к письмам иконы.

"Самое интересное, что дети нашли в письмах нужные слова. С нами едут несколько десятиклассников. Мы хотим показать им, кто такие настоящие мужчины, защитники Родины", - сказала Елена Лейтранд, уточнив, что школьники на месте помогут с разгрузкой.

В акции поучаствовали четыре десятиклассника. Ученик 10 "в" класса Александр Богданов рассказал журналистам, что его семья поучаствовала в акции, принеся таблетки и несколько литров воды. Он считает, что наших солдат, участвующих в спецоперации, надо поддерживать не только гуманитарными грузами, но и морально, например, снимая видеоролики в их поддержку.

Отметим, отправились в Елань с грузом те самые школьники, которые ранее засветились в скандале с "ЛГБТ-танцем". Полуголые школьники тогда исполнили перед стенами учреждения танец в ярко-розовых футболках. В руководстве лицея объяснили произошедшее шуткой, но позднее прокуратура усмотрела в танце ЛГБТ-пропаганду.