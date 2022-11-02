В Челябинске экс-сотрудник УралГУФКа получил условный срок за взятки

Бывшего начальника одного из отделов Уральского государственного университета физической культуры приговорили к 3 годам лишения свободы условно за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Осужденный незаконно подписывал акты выполненных работ по контрактам с организациями на выполнение ремонтных работ без их фактического выполнения. За это он получил от представителей организаций не менее 100 тысяч рублей.

Суд взыскал с осужденного суммы взяток в доход государства.