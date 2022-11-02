02 Ноября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов

Тюменца подозревают в совращении девочки в поезде

Жителя Тюменской области подозревают в совершении развратных действий в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, сообщили в пресс-службе СКР на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ.

По версии следствия, ночью 1 ноября 2022 в пути следования пассажирского поезда № 126 сообщением "Новый Уренгой – Новосибирск" по территории Тюменской области 30-летний подозреваемый совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия без применения насилия.

Ведется следствие, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Теги: совращение, поезд, девочка, уголовное дело



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