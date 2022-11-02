02 Ноября 2022
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Минобороны объявило об окончании мобилизации

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Политика В России
Фото: Al Jazeera / Alexandra Radu

Россия возобновляет участие в зерновой сделке, - Минобороны

Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что благодаря ООН и Турции удалось получить письменные гарантии от Киева о неиспользовании "зернового коридора" для ведения боевых действий против РФ.

Москва считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными.

Напомним, после атаки на Черноморский флот Россия отказалась от зерновой сделки. Минобороны РФ заявило о получении доказательств того, что беспилотники, подбитые в Севастополе, двигались по маршруту "зернового коридора".

Теги: россия, зерновая сделка, минобороны



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