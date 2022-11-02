"Единоросс" Денис Майданов предложил запретить артистам-иноагентам выступать в России

Певец и депутат Госдумы от "Единой России" Денис Майданов предложил запретить выступать в России всем своим коллегам-иноагентам.

По его мнению, такие артисты должны быть "полностью отключены от российского информационного поля".

"То есть у него должно быть удаление со всех платформ его контента, запрет на посещение радиостанций, телеканалов, запрет на упоминание в СМИ", - полагает Майданов.

Он выразил это мнение на ежегодном форуме Общественной палаты "Сообщество". Участники в зале встретили инициативу аплодисментами, пишут "Ведомости".