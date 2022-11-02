02 Ноября 2022
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Фото: Уральская транспортная прокуратура

У самолета "Уральских авиалиний" разрушились шасси при посадке

Прокуратура разбирается в обстоятельствах инцидента с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии" в Иркутской области.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось сегодня, 2 ноября: в аэропорту Иркутска совершил посадку самолет А-320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс "Душанбе – Иркутск". Установлено, что при соприкосновении со взлетно-посадочной полосой произошло разрушение его пневматических шасси.

На борту находилось 83 пассажира и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто из них не пострадал.

разрушение пневматических шасси(2022)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

Свердловской транспортной прокуратурой выясняются все обстоятельства случившегося. В ведомстве проверят исполнение законодательства о безопасности полетов.

Накануне.RU обратилось за комментарием в "Уральские авиалинии".

"Произошло разрушение пневматиков. Проводится расследование. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Теги: Уральские авиалинии, шасси, посадка, Иркутск



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