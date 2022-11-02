Следователь попросил отпустить экс-замминистра просвещения Ракову из СИЗО

Следователь просит Мосгорсуд отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову, обвиняемую в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Также следствие просит смягчить меру пресечения ректору "Шанинки" Сергею Зуеву.

Ранее Ракова признала вину в хищениях, она заявила, что готова возместить ущерб, и просила отпустить ее из СИЗО под домашний арест.

В октябре в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау, который проходил по одному делу с Раковой, прекратили уголовное расследование.Мау вернулся на работу в академию в прежнем статусе.