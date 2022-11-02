02 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: govvrn.ru

Свердловским рукодельницам предложили связать вещи для мобилизованных

Свердловское отделение "Красного Креста" организовало акцию поддержки мобилизованных "Согрей солдата". Общественники предлагают женщинам, умеющим вязать, передать военнослужащим шерстяные носки, варежки, шарфы, жилетки или любые другие вязанные изделия, способные защитить от холода.

"В непростое время мы предлагаем не только согреть душевным теплом тех, кто нуждается в поддержке, но и порадовать их своим мастерством. Все вязаные изделия, сделанные умелыми руками, будут переданы солдатам и офицерам, выполняющим воинский долг вдали от родных мест. Это будет наш женский вклад в торжество мира и справедливости", - передает слова председателя Свердловского отделения "Российский Красный Крест" Ирины Левиной департамент информполитики.

Принести теплый подарок можно в пункты приема гуманитарной помощи организации. В Екатеринбурге он располагается на улице Крылова, 2 в Доме добровольцев. Организаторы также просят мастериц учесть некоторые пожелания: использовать пряжу из чистой шерсти, а также не вязать укрепление на пятках и пальцах.

Теги: мобилизация, Красны Крест, вязание



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