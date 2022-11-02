Суд заочно арестовал Вовк, обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной

Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал на два месяца Наталью Вовк, которая обвиняется в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

Срок заключения украинки под стражу исчисляется с момента ее экстрадиции на территорию России, либо с момента ее задержания на территории страны, сообщает ТАСС.

Вовк находится в международном розыске.

Напомним, Дарья Дугина погибла в августе в результате подрыва автомобиля в то время, когда она возвращалась с фестиваля "Традиция" в Подмосковье. Следственные органы установили причастность к убийству журналистки двух граждан Украины — Натальи Вовк и Богдана Цыганенко. Как считают в Следственном комитете, подозреваемые действовали по заданию украинских спецслужб.