Матвиенко назвала энергетическую реформу Чубайса "антигосударственной ошибкой"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает энергетическую реформу, проведенную в нулевые годы Анатолием Чубайсом, "антигосударственной, грубейшей ошибкой". "Мы все хлебаем последствия энергетической реформы все мы знаем чьего имени. Все хорошие активы были выведены, все ветхие сети остались", - заявила Матвиенко, комментируя текущее состояние инфраструктуры ЖКХ.

По словам вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина, сейчас замене подлежат более 40% коммунальных сетей – это 400 тыс. километров.

Вице-премьер считает, что на выделяемые государством средства надо заменять максимальное число ветхих сетей, поскольку это сразу дает эффект за счет значительного сокращения энергетических потерь.