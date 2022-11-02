02 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Матвиенко назвала энергетическую реформу Чубайса "антигосударственной ошибкой"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает энергетическую реформу, проведенную в нулевые годы Анатолием Чубайсом, "антигосударственной, грубейшей ошибкой". "Мы все хлебаем последствия энергетической реформы все мы знаем чьего имени. Все хорошие активы были выведены, все ветхие сети остались", - заявила Матвиенко, комментируя текущее состояние инфраструктуры ЖКХ.

По словам вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина, сейчас замене подлежат более 40% коммунальных сетей – это 400 тыс. километров.

Вице-премьер считает, что на выделяемые государством средства надо заменять максимальное число ветхих сетей, поскольку это сразу дает эффект за счет значительного сокращения энергетических потерь.

Теги: энергетическая реформа, валентина матвиенко, жкх



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