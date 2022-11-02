02 Ноября 2022
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Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Югорчане получили ранения в боях в Луганской области

Югорчане, среди которых есть военнослужащие из Мегиона, получили ранения в боях в Луганской области. Об этом сообщили на официальной странице в администрации города в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU

"При выполнении боевого задания в районе Кременной 23-26 октября несколько наших земляков получили ранения и сейчас находятся на лечении в военных госпиталях. Моральный дух у ребят крепкий. Они передают привет всем горожанам и говорят, что после того, как встанут на ноги, продолжат защищать страну", - говорится в сообщении.

Точное количество раненных не уточняется.

Теги: ранения, спецоперация, военнослужащие



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