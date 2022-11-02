На присоединенных территориях восстановлено 3,5 тысячи объектов – Хуснуллин

На присоединенных территориях - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – восстановлено уже 3,5 тыс. объектов. Всего за ближайшие три года планируется восстановить 6,2 тыс. объектов, сообщил зампред российского правительства Марат Хуснуллин, выступая в Совете Федерации.

Он отметил, что "оперативная обстановка постоянно корректирует планы". "Например, пока мы не ведем восстановление в Северодонецке – это не позволяет обстановка. Тем не менее, у нас есть план, как только позволит ситуация – мы начнем восстановление", - рассказал вице-премьер.

В Мариуполе, который, по словам Хуснуллина, на 30% был полностью разрушен, уже построили тысячу квартир, 837 домов находятся в активной стадии стройки, всего за три года планируется построить 1,6 тыс. домов.