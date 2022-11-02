Шойгу: НАТО перешло от сдерживания к "коллективной обороне" у границ России

НАТО перешла от сдерживания к коллективной обороне вблизи границ России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава Минобороны уточнил, что в июне на Мадридском саммите Североатлантического альянса Россия была названа главной угрозой безопасности.

"В связи с этим альянс намерен перейти от "сдерживания России путем передового присутствия" к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге, вблизи наших границ", — сказал Шойгу.

По его словам, в Восточной и Центральной Европе, а также в Прибалтике альянс развернул вооруженные формирования стран из других регионов, передает РИА Новости.

Кроме того, в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии создаются новые многонациональные батальонные тактические группы.

Из-за этих действий группировка НАТО с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и достигла численности более 30 тысяч человек.

Напомним, в декабре 2021 года Россия призвала к отводу всей военной инфраструктуры НАТО на позиции 1997 года, то есть на момент заключения Основополагающего акта Россия-НАТО.