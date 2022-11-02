В ходе спецоперации скончался 26-летний житель Бобровского

Во время проведения спецоперации скончался мобилизованный житель поселка Бобровский (Свердловская область). Дмитрию Удилову было всего 26 лет, сообщает местная администрация.

Дмитрий был мобилизован 27 сентября. После похорон в поселке пройдет траурный митинг. Прощание с военнослужащим прошло сегодня, где присутствовали близкие уральца, а также сысертский военком и глава администрации Бобровского.

Дмитрий Удилов работал машинистом в Арамиле, но когда объявили частичную мобилизацию, отправился в зону спецоперации одним из первых. До этого, с 2014 по 2015 гг, парень служил в артиллерийских войсках.