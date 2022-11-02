Наставник "Урала" лидирует в голосовании за лучшего тренера октября в РПЛ

02 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo







Спорт Свердловская область В России
Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Наставник "Урала" лидирует в голосовании за лучшего тренера октября в РПЛ

Наставник екатеринбургского ФК "Урал" Виктор Гончаренко вышел в лидеры голосования за тренера месяца в Российской Премьер-лиге.

Сегодня РПЛ открыла голосование за лучшего тренера октября. На этот титул претендуют пять специалистов: наставники "Урала", "Спартака", "Зенита", "Ахмата" и "Оренбурга". В данный момент в голосовании в соцсети "Вконтакте" лидирует Виктор Гончаренко, набравший 39,18%. Однако его почти догнал возглавляющий "Спартак" Гильермо Абаскаль – у испанского тренера "красно-белых" 37,45%.

Лучший специалист месяца будет выбран по итогам трех голосований – среди экспертов канала "Матч Премьер", легенд РПЛ и болельщиков. Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим тренером октября станет тот, кого выберут легенды РПЛ.

Напомним, в пяти сыгранных матчах в октябре "Урал" под руководством Гончаренко набрал 13 очков из 15 возможных и поднялся из зоны вылета на 10-е место в таблице чемпионата. Также в прошедшем месяце уральцы досрочно гарантировали себе место в плей-офф Кубка России нынешнего сезона.

Теги: Гончаренко, тренеры, голосование, Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети