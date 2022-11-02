Наставник "Урала" лидирует в голосовании за лучшего тренера октября в РПЛ

Наставник екатеринбургского ФК "Урал" Виктор Гончаренко вышел в лидеры голосования за тренера месяца в Российской Премьер-лиге.

Сегодня РПЛ открыла голосование за лучшего тренера октября. На этот титул претендуют пять специалистов: наставники "Урала", "Спартака", "Зенита", "Ахмата" и "Оренбурга". В данный момент в голосовании в соцсети "Вконтакте" лидирует Виктор Гончаренко, набравший 39,18%. Однако его почти догнал возглавляющий "Спартак" Гильермо Абаскаль – у испанского тренера "красно-белых" 37,45%.

Лучший специалист месяца будет выбран по итогам трех голосований – среди экспертов канала "Матч Премьер", легенд РПЛ и болельщиков. Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим тренером октября станет тот, кого выберут легенды РПЛ.

Напомним, в пяти сыгранных матчах в октябре "Урал" под руководством Гончаренко набрал 13 очков из 15 возможных и поднялся из зоны вылета на 10-е место в таблице чемпионата. Также в прошедшем месяце уральцы досрочно гарантировали себе место в плей-офф Кубка России нынешнего сезона.