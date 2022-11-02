02 Ноября 2022
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Фото: council.gov.ru

Киев: Кириенко не пустят в "цивилизованный мир"

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов нашел "главного идеолога и лоббиста" ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Им оказался первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, "который по работе в "Росатоме" хорошо разбирается в сфере энергетики".

"Мы выстоим, как бы ни было трудно, а вот приговор себе в цивилизованном мире Кириенко уже подписал”, – пообещал Данилов.

На Украине после ударов 31 октября заговорили об ухудшении ситуации в энергетике. Население готовят к длительным перебоям со светом, а возможно, и с отоплением и водой. Так, в Киеве зимой на случай чрезвычайных ситуаций развернут около тысячи пунктов обогрева, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Ситуация серьезно изменилась, российская армия начала целенаправленно разрушать нашу энергетическую инфраструктуру, которая является критической. Люди должны готовиться и понимать, что у них должны быть запасы еды и воды. Должны быть заряженные мобильные телефоны", - заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Сегодня "Укрэнерго" ввело в действие графики почасовых отключений электроэнергии. Украинские телеграм-каналы пишут, что у Зеленского прошло совещание по энергобезопасности, на котором было озвучено, что в случае продолжения ракетных ударов единая энергосистема распадется на отдельные островки, а большинство территории Украины останется без электричества. Причем веерные отключения уже могут не помочь.

Теги: Украина, Сергей Кириенко, инфраструктура, ракетные удары



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