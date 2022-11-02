В 700 городах России за последние 10 лет не построено ни одного нового многоквартирного дома

Если государство не поддержит программы льготного кредитования в условиях невысоких доходов населения, то уже через год темпы строительства жилья в стране просядут, заявил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

Он сказал, что льготные программы действительно усиливают ряд рисков, например, влияют на рост цен (о чем постоянно говорит глава ЦБ Эльвира Набиуллина). Тем не менее, зампред правительства считает, что это не повод отказываться от текущих объемов ипотеки.

Хуснуллин рассказал, что в 700 городах России за последние 10 лет не построено ни одного нового многоквартирного дома. И только в последние два года, когда государство поддержало ипотеку, дело сдвинулось с мертвой точки.

"Если мы не примем меры поддержки ипотеки сейчас, то в 2024 году мы упадем. Да, были некоторые перекосы из-за поддержки ипотеки, в том числе рост цен на жилье, но иначе не было возможно", - сказал Хуснуллин, выступая в Совете Федерации.

Вице-премьер рассказал, что сейчас первоначальный взнос составляет в среднем около 29% - это значит, что люди покупают не первое жилье, а улучшают текущие жилищные условия, чаще всего – продавая уже имеющиеся квадратные метры.

Вложения в строительство со стороны государства привело к еще одному негативному эффекту. По словам Хуснуллина, "в последние годы растет незавершенка".