02 Ноября 2022
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

Производитель ликеров Jägermeister приостановил поставки в Россию

Производитель ликера Jägermeister - немецкая компания Mast- Jägermeister - официально приостановил поставки в Россию. Об этом сообщил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Сергей Миронов.

"Дистрибьюторы ищут варианты поставок и через какое-то время найдут", — рассказал он РИА Новости.

Поставщики уведомили рестораны о повышении цен на оставшийся в наличии напиток.

Ранее сообщалось, что в крупных российских торговых сетях заканчиваются запасы иностранного крепкого алкоголя. Речь идет о брендах виски Jack Daniels, Aberfeldy, Grants, Dewars, рома Bacardi, ликеров Baileys, Sheridan, европейских марок коньяка и текилы.

Крупные федеральные сети сейчас распродают остатки крепкого алкоголя, в связи с чем в "ближайшие пару месяцев" возможен дефицит этого спиртного.

Теги: Jägermeister, поставки, Россия



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