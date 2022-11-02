В Челябинской области СК завершил расследование уголовного дала экс-замглавы района

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя главы администрации Ашинского района, обвиняемого в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2020-2021 гг. он получил более 250 тыс. рублей от предпринимателя за заключение договоров по приобретению за счет средств бюджета квартир для граждан из числа детей-сирот.

Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.