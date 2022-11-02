В Нижневартовске обрушился лифт с женщиной внутри

В Нижневартовске в 16-этажном жилом доме на улице 60 лет Октября упал лифт. В момент падения в нем находилась женщина с собакой, передает корреспондент Накануне.RU.

К счастью, ни женщина, ни ее питомец не пострадали - сработали тормоза и на четвертом этаже лифт остановился. Видеоролик с освобождением пострадавшей опубликован в группе "Телеканал N1" в социальной сети "ВКонтакте".

Жильцы считают, что лифты находятся в плохом состоянии и их необходимо менять.

В администрации города со ссылкой на информацию главного инженера управляющей компании №1 сообщили, что в доме 76 по улице 60 лет Октября при использовании жителем города лифтового оборудования сработала система безопасности с активизацией клиновых захватов (стопоры лифта). Сейчас лифт работает в штатном режиме.

"Согласно информации сайта Югорского фонда капитального ремонта, лифт заменят в 2032-2034 годах. Но собственники могут принять решение о переносе сроков на более ранний период с определением источника финансирования (увеличение взносов на капитальный ремонт). Управляющая компания готова помочь в организации собрания", - сообщили в мэрии.