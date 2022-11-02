"Естественная" убыль населения ЕС стала рекордной в 2021 году

02 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo







Общество За рубежом
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-speed_Europe

"Естественная" убыль населения ЕС стала рекордной в 2021 году

"Естественная" убыль населения ЕС за год превысила 1,2 млн человек, что стало новым антирекордом. Об этом сообщает Евростат.

"Естественная" убыль была наибольшей в Италии (310 тыс.), Германии (228 тыс.), Польше, Румынии и Испании - от 100 до 200 тыс. Всего по ЕС она составила 1,231 млн. Естественный прирост зафиксирован в 9 странах и имел символическую величину. В целом население ЕС опустилось ниже 447 млн.

Две трети населения ЕС проживает в пяти странах: Германии, Франции, Италии, Испании и Польше. Все они, кроме Франции, быстро убывают.

В начале 2000-х произошел переход населения ЕС от естественного прироста к "естественной" убыли, которая в 2020 году резко выросла - более чем в два раза. И причин для ее существенного снижения нет.

Зато миграционный прирост превысил миллион человек, в том числе в Германии более 300 тыс., что почти в два раза больше, чем в России, с учетом численности населения. В Испании, Франции и Нидерландах он превысил 100 тыс. Выросший в прошлом году миграционный прирост позволил снизить общую убыль населения до 172 тыс.

Рождаемость за год не изменилась, составив 9,1 на 1000 населения, как и в России. А вот смертность в условиях массовой ковид-вакцинации выросла еще больше, в том числе в нынешнем году она немного снизилась, но продолжает намного превышать фоновый уровень, о чем Накануне.RU подробно писало. Смертность в ЕС также поставила исторический антирекорд в прошлом году - 5,3 млн смертей. До ковида несколько лет подрял она составляла около 4,6 млн. За два "ковидных" года ожидаемая продолжительность жизни при рождении в ЕС сократилась на 1,2 года - до 80 лет.

Медианный возраст населения ЕС в 2021 году превысил 44 года.

В России в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении упала до 70 лет, но по итогам 2022 года в силу восстановления смертности до фонового уровня почти вернется к 73 годам. Возвращению к уровню 2019 года (73,3 года) помешают три первых месяца, когда ковид-ограничения еще не были сняты и смертность была очень высокой.

Теги: население, Европа, ЕС



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети