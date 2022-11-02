"Естественная" убыль населения ЕС стала рекордной в 2021 году

"Естественная" убыль населения ЕС за год превысила 1,2 млн человек, что стало новым антирекордом. Об этом сообщает Евростат.

"Естественная" убыль была наибольшей в Италии (310 тыс.), Германии (228 тыс.), Польше, Румынии и Испании - от 100 до 200 тыс. Всего по ЕС она составила 1,231 млн. Естественный прирост зафиксирован в 9 странах и имел символическую величину. В целом население ЕС опустилось ниже 447 млн.

Две трети населения ЕС проживает в пяти странах: Германии, Франции, Италии, Испании и Польше. Все они, кроме Франции, быстро убывают.

В начале 2000-х произошел переход населения ЕС от естественного прироста к "естественной" убыли, которая в 2020 году резко выросла - более чем в два раза. И причин для ее существенного снижения нет.

Зато миграционный прирост превысил миллион человек, в том числе в Германии более 300 тыс., что почти в два раза больше, чем в России, с учетом численности населения. В Испании, Франции и Нидерландах он превысил 100 тыс. Выросший в прошлом году миграционный прирост позволил снизить общую убыль населения до 172 тыс.

Рождаемость за год не изменилась, составив 9,1 на 1000 населения, как и в России. А вот смертность в условиях массовой ковид-вакцинации выросла еще больше, в том числе в нынешнем году она немного снизилась, но продолжает намного превышать фоновый уровень, о чем Накануне.RU подробно писало. Смертность в ЕС также поставила исторический антирекорд в прошлом году - 5,3 млн смертей. До ковида несколько лет подрял она составляла около 4,6 млн. За два "ковидных" года ожидаемая продолжительность жизни при рождении в ЕС сократилась на 1,2 года - до 80 лет.

Медианный возраст населения ЕС в 2021 году превысил 44 года.

В России в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении упала до 70 лет, но по итогам 2022 года в силу восстановления смертности до фонового уровня почти вернется к 73 годам. Возвращению к уровню 2019 года (73,3 года) помешают три первых месяца, когда ковид-ограничения еще не были сняты и смертность была очень высокой.