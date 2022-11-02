Восстановление разрушенной части Крымского моста закончится в декабре – Хуснуллин

В декабре завершиться восстановление разрушенной части Крымского моста, заявил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, выступая в Совете Федерации. "Мост в декабре мы закончим восстановление разрушенной части и будем смотреть, что надо сделать с сейчас уже эксплуатируемой частью", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что также к 1 декабря будет готов сухопутный транспортный коридор из Крыма по присоединенным территориям в Ростовскую область. "Перспектива создания такого коридора нормальная. На присоединенных территориях дороги были в откровенно плохом состоянии, сейчас у нас там идет ремонт, готово уже 70%. К 1 декабря у нас будет 380 км хорошей дороги от Ростовской области до Крыма", - сообщил зампред правительства.