В свердловском ГУ МВД назначен новый заместитель руководителя

В ГУ МВД по Свердловской области состоялось важная кадровая рокировка: на должность заместителя руководителя регионального Главка назначен Сергей Ремезков.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь полицейского ведомства Валерий Горелых, до этого Ремезков занимал пост заместителя начальника полиции по охране общественного порядка. Сегодня, 2 ноября, на селекторном совещании, проходившем в режиме ВКС, руководитель главного управления генерал-лейтенант полиции Александр Мешков довел до личного состава гарнизона указ президента России от 31 октября 2022 года №780, в соответствии с которым на эту высокую должность и был назначен полковник полиции Ремезков.

"Генерал Мешков тепло поздравил своего нового заместителя, отметив его весомый вклад в профилактику преступности и поддержание правопорядка на территории Среднего Урала. А также поставил ему ряд приоритетных задач, в том числе по снижению "кривой" некомплекта. В новом качестве полковник Ремезков будет курировать вопросы кадрового обеспечения, боевую и служебную подготовку, работу центра профессиональной подготовки, взаимодействие с ветеранской организацией. Временно исполнять обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка, до решения генерала Мешкова, будет полковник полиции Дмитрий Панфилов", - рассказал полковник Горелых.

Сергей Васильевич Ремезков родился в 1981 году в Волгограде. Имеет высшее педагогическое и юридическое образование, на службу в ОВД пришел в 2005 году. Работал в кадровом подразделении и в оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Волгоградской области, затем в УМВД Астрахани. В полиции отмечают, что он зарекомендовал себя как грамотный и инициативный сотрудник, преданный профессии. Женат, воспитывает сына, имеет ряд ведомственных наград.

Напомним, что нынешний начальник свердловского Главка Александр Мешков до назначения на Средний Урал руководил управлением МВД по Астраханской области.