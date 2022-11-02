02 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В свердловском ГУ МВД назначен новый заместитель руководителя

В ГУ МВД по Свердловской области состоялось важная кадровая рокировка: на должность заместителя руководителя регионального Главка назначен Сергей Ремезков.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь полицейского ведомства Валерий Горелых, до этого Ремезков занимал пост заместителя начальника полиции по охране общественного порядка. Сегодня, 2 ноября, на селекторном совещании, проходившем в режиме ВКС, руководитель главного управления генерал-лейтенант полиции Александр Мешков довел до личного состава гарнизона указ президента России от 31 октября 2022 года №780, в соответствии с которым на эту высокую должность и был назначен полковник полиции Ремезков.

"Генерал Мешков тепло поздравил своего нового заместителя, отметив его весомый вклад в профилактику преступности и поддержание правопорядка на территории Среднего Урала. А также поставил ему ряд приоритетных задач, в том числе по снижению "кривой" некомплекта. В новом качестве полковник Ремезков будет курировать вопросы кадрового обеспечения, боевую и служебную подготовку, работу центра профессиональной подготовки, взаимодействие с ветеранской организацией. Временно исполнять обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка, до решения генерала Мешкова, будет полковник полиции Дмитрий Панфилов", - рассказал полковник Горелых.

Сергей Васильевич Ремезков родился в 1981 году в Волгограде. Имеет высшее педагогическое и юридическое образование, на службу в ОВД пришел в 2005 году. Работал в кадровом подразделении и в оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Волгоградской области, затем в УМВД Астрахани. В полиции отмечают, что он зарекомендовал себя как грамотный и инициативный сотрудник, преданный профессии. Женат, воспитывает сына, имеет ряд ведомственных наград.

Напомним, что нынешний начальник свердловского Главка Александр Мешков до назначения на Средний Урал руководил управлением МВД по Астраханской области.

Теги: МВД, назначение, Ремезков, Мешков, полиция



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