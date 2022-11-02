СМИ: Италия заморозила отправку шестого пакета военной помощи Украине

Италия заморозила отправку шестого пакета военной помощи Киеву, сообщает газета Il Messaggero со ссылкой на источники в правительстве.

По словам собеседников издания, сначала необходимо согласовать с НАТО и "подробно рассмотреть военные запросы Украины".

"Только тогда мы поймем, что нужно Киеву и какое вооружение мы можем поставить", - заявили в итальянском правительстве.

Напомним, еще в сентябре Bloomberg писал, что нет никаких признаков того, что союзники Украины увеличат военную помощь ВСУ. Отмечалось, что в преддверии зимы и обострении социально-экономических противоречий в Европе увеличение военной помощи маловероятно. Страны не хотят обострять ситуацию, думая больше о своих проблемах.