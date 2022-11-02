02 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Власти Нижнего Тагила рассчитывают на ремонт только трех дорог в 2023 году

В следующем году в Нижнем Тагиле предусмотрен ремонт только трех дорог, что гораздо меньше, чем в 2022 году. Об этом в эфире телеканала "Тагил-ТВ" рассказал вице-мэр по горхозяйству и строительству Егор Копысов.

Дорожные работы будут проводиться в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". При этом, по словам Копысова, хоть объектов и меньше, они будут более капиталоемкими.

Уже запланирован ремонт улицы Фрунзе в микрорайоне Выя, а также замена дорожного покрытия на проспекте Мира - от Ленина до Победы. Дорожные работы пройдут и по улице Тагилстроевская в микрорайоне ГГМ.

Копысов добавил, что только три городские дороги попали в нацпроект на 2023 год, однако это не значит, что необходимость в ремонте других участков будет игнорироваться. Объем работ будет зависеть от средств федерального и регионального бюджетов.

Теги: ремонт дорог, нижний тагил



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