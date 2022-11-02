02 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Верховный суд не стал рассматривать жалобу на решение УФАС по делу о высоких ценах на телетрапы в аэропорту Челябинска

Верховный суд РФ отказал "Челябинскому авиапредприятию" в передаче кассационной жалобы на решение УФАС по делу о завышенных ценах за использование телетрапов в аэропорту для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, антимонопольное дело было возбуждено в июле 2020 г. УФАС установило, что в аэропорту Челябинска стоимость услуги по предоставлению телескопического трапа является самой высокой из выявленных цен в других аэропортах России. Так, в столице Южного Урала тариф составляет 23 тыс. руб. в час, а в других аэропортах от 2 до 21 тыс. руб. час. Челябинскому аэропорту было выдано предписание с требованием установить экономически обоснованную цену на телетрапы.

УФАС признало, что "Челябинское авиапредприятие" нарушило антимонопольное законодательство, злоупотребив доминирующим положением при установлении цены на телетрапы. Компании был назначен штраф в размере 333 тыс. рублей.

В мае аэропорт Челябинска снизил цены за использование телетрапов с 23 до 17,9 тысяч рублей.

Теги: телетрап, аэропорт Челябинска, УФАС, штраф,



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