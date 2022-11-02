ФСБ предотвратила диверсию украинских спецслужб на ЛЭП в Крыму

В Крыму предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает ФСБ РФ.

Задержан гражданин Украины, завербованный СБУ, который планировал совершить подрыв опор ЛЭП.

У него изъяты три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.

По оценкам специалистов-энергетиков, в случае повреждения опор без электроэнергии остались бы более 5 тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".