Пашинян: Москва предложила оставить вопрос Карабаха на будущее, Ереван согласен

Россия предложила отложить вопрос статуса Нагорного Карабаха, Армения согласна с этим предложением. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на выступлении в парламенте.

По его словам, Москва выступила с инициативой отложить решение вопроса статуса Нагорного Карабаха на неопределенный срок, объясняя это тем, что сейчас невозможно найти компромисс между Арменией и Азербайджаном.

"Насколько политика правительства Армении соответствует этому видению? Должен сказать, что на сто процентов соответствует", —цитирует "Интерфакс" Пашиняна.

31 октября президент России Владимир Путин провел переговоры с со своими азербайджанским и армянским коллегами Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Переговоры прошли перед трехсторонним саммитом Россия – Армения – Азербайджан.

Путин и Алиев обсудили нормализацию ситуации в Карабахе и двустороннее сотрудничество. Президент Азербайджана выразил российскому лидеру благодарность за посреднические усилия и отметил, что Баку предлагает пять принципов, на которых мог бы быть урегулирован вопрос по Карабаху.

Этой встрече предшествовала беседа Путина с премьером Пашиняном, которая также длилась в общей сложности более двух часов. После общения с российским президентом Пашинян заявил, что считает приемлемыми те подходы по Карабаху, которые предполагает проект Москвы по установлению отношений между Ереваном и Баку.