На социальную догазификацию подано более миллиона заявок – сенатор Кутепов

На участие в социальной догазификации подано более миллиона заявок, по которым уже заключены 700 тыс. договоров, сообщил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. При этом подведен газ до границ только 360 тыс. земельных участков, полностью подключены только 145 тыс. домовладений.

Кутепов напомнил, что регионы ранее начали выделять гражданам субсидию на покупку оборудования, необходимого для подведения газа непосредственно до дома, и подключение к сети. Но из-за финансовых возможностей того или иного субъекта суммы субсидий разнились – от 20 тыс. до 300 тыс. руб. Затем было принято решение выделять не менее 100 тыс. руб. вне зависимости от региона.

А на федеральном уровне готовится законопроект, в котором будут указаны все категории льготников, которым предоставляется субсидия.