02 Ноября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

В Челябинской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом, в котором пострадали 24 человека.

Напомним, в Челябинской области 31 октября во время снегопада автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. В автобусе находилось 22 пассажира. Они ехали из Костаная в Екатеринбург на работу вахтовым методом.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, совершил наезд на металлическое ограждение, вследствие чего автобус опрокинулся в кювет. Одному из пассажиров причинены телесные повреждения, которые могут быть квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ.

Теги: ДТП, автобус, уголовное дело,



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