Сенаторы собрали 1,2 миллиарда рублей на беспилотники и бронеавтомобили для фронта - Турчак

Более 1,2 млрд руб. собрано по линии Совета Федерации для фронта, сообщил зампред палаты Андрей Турчак.

"На эти деньги закуплено обмундирование, радиостанции, квадрокоптеры, тепловизоры, бронеавтомобили и т.д. Закуплено 48 БПЛА на деньги, собранные сенаторами", - заявил сенатор.

Он добавил, что фамилии инициативных сенаторов договорились не называть, но накануне спикер СФ Валентина Матвиенко встретилась с каждым из оказавших помощь, поблагодарила за работу.