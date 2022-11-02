Более 18 миллионов собрали с начала акции "100 миллионов для Победы" в Тюменской области

Более 18 млн рублей собрали с начала акции "100 миллионов для Победы" в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Суть акции состоит в сборе денежных средств для помощи мобилизованным жителям региона. Власти региона предлагали принять участие в акции 1000 меценатам, готовым внести вклад в победу по 100 000.

На текущий момент вклад внесли более 90 организаций и более 1 300 человек.

"В рамках акции создан общественный совет, который подсказывает, какое оборудование необходимо закупить для тюменских защитников. Это специализированное оборудование, которое спасет жизни наших бойцов и позволит им эффективно выполнять боевые задачи", - сообщила председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова.

На эти деньги планируется приобрести коллиматорные прицелы, предназначенные для упрощения прицеливания и сопровождения цели, тепловизионные прицелы, которые позволяют вести наблюдение в условиях ограниченной видимости, сложных погодных условий. Также будут куплены приборы ночного видения, приборы бесшумной стрельбы, цифровые радиостанции, которые организовывают связь в зашифрованном режиме и другие средства.

Меценаты также могут приобрести необходимые вещи из списка самостоятельно.

В настоящее время сбор средств продолжается.