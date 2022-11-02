Адреса электронной почты госорганов должны быть в национальной доменной зоне России

С 1 декабря 2022 года адреса электронной почты, которые используют государственные органы и органы местного самоуправления, должны создаваться с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне. Соответствующее постановление подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

В российскую национальную доменную зону входят домены верхнего уровня .RU, .РФ, .SU. Это перечень был установлен приказом Роскомнадзора №216 от 29.07.2019 г. При этом четвертым пунктом указаны "иные домены верхнего уровня, управление которыми осуществляется зарегистрированными на территории России юридическими лицами, являющимися зарегистрированными владельцами баз данных указанных доменов в международных организациях распределения сетевых адресов и доменных имен".

Из постановления Правительства неясно, касается ли требование только новых адресов (на это может указывать выражение "должны создаваться") или распространяетя на старые, которые были созданы ранее.

Накануне глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что запрещать личное общение в зарубежных мессенджерах госслужащим не станут. Но для для рабочего общения должны использоваться отечественные программы. С этой идеей выступил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Он считает, что владеющая WhatsApp компания Meta (запрещена в России за экстремизм) может передавать рабочую переписку российских чиновников американским спецслужбам.