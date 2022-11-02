Многофункциональные медицинские кровати закупил для детей-сирот с онкологией фонд святой Екатерины

В отделении «Милосердие» Карпинского детского дома-интерната ухаживают за тяжелобольными детьми, которые остались без родительского внимания и заботы. Отделение рассчитано на 20 человек. Дети находятся под постоянным наблюдением, получают необходимое медицинское и физиотерапевтическое сопровождение, но часть оборудования интерната требует обновления.

Фонд святой Екатерины профинансировал покупку 16 новых многофункциональных медицинских кроватей, которые заменили старые железные койки.

«В паллиативной группе находятся дети от 4 до 18 лет. Раньше у нас были обыкновенные кровати, у деток помладше — с железными бортиками, у остальных — без них, что было небезопасно, потому что наши пациенты все-таки очень подвижные. При кормлении ребенка тоже были сложности. Для проведения процедур тоже необходимо было ребенка перекладывать на каталку или пересаживать в кресло. А сейчас у нас облегчился уход за детками, и им самим удобнее и приятнее. К тому же места в кровати стало больше», — рассказывает заведующая медицинским отделением Карпинского детского дома-интерната Елена Авсеенок.

Новые кровати облегчают работу персонала по уходу за детьми. Оборудование позволяет быстро перевезти ребенка, провести диагностические и лечебные манипуляции, изменить положение тела на горизонтальное или вертикальное. Все кровати укомплектованы специальными ортопедическими матрасами с противопролежневым эффектом, а ткань не пропускает влагу и легко моется.

«Сотрудники отделения “Милосердие” Карпинского дома-интерната выполняют огромную работу, благородное и важное дело, в которое вкладывают и силы, и душу. За это им низкий поклон и благодарность», — сказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Кроме того, в отделение «Милосердие» Фонд святой Екатерины передал комплекты одежды для маленьких пациентов.