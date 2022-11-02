В Госдуме допустили отправку срочников в соседние с Украиной регионы РФ

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что срочников могут направить служить в регионы, соседние с зоной боевых действий, например, в Белгородскую и Курскую области, на Черноморский флот в Севастополе. Об этом пишут "Ведомости".

Депутат при этом подчеркнул, что призывники не станут участвовать в боевых действиях.

"На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут", — добавил он.

Напомним, с 1 ноября начался осенний призыв граждан для прохождения срочной службы.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут. Все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой, заявил глава оборонного ведомства.