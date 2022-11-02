Глава МВД России наградил свердловского полицейского, спасшего ребенка

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил свердловского полицейского за спасение ребенка. Награду получил инспектор ДПС из Каменска-Уральского Римас Субачюс.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полицейскому вручена медаль "За спасение погибавших". Все случилось 18 июля 2020 года: лейтенант полиции Субачюс, находясь на выходном дне, отдыхал с семьей на берегу озера в соседней Челябинской области. Выходя из воды со своими детьми, мужчина заметил в пяти метрах на дне неподвижное тело. Полицейский поднял ребенка 4,5 лет, находившегося без сознания, вынес его на берег, где до приезда врачей оказывал первую помощь с двумя гражданами, у которых имелось медицинское образование.

Мальчика доставили в местную больницу, где оказали всю необходимую помощь. Как оказалось, ребенок – тоже житель Каменска-Уральского и на озере отдыхал с мамой. Благодаря оперативному вмешательству полицейского, серьезных последствий для здоровья Вани в результате случившегося удалось избежать.

"Родители и сам маленький Ваня позже встретились с лейтенантом Субачусом. Взрослые сердечно поблагодарили госавтоинспектора, признавшись, что для их сына 18 июля стал вторым днем рождения, а сам мальчик признался, что после случившегося не испытывает страха перед водой и готов к новой поездке на озеро. Кроме того, Ваня поделился, что мечтает стать полицейским", - рассказала Ирина Волк.

Церемония награждения прошла в режиме видеоконференцсвязи. В торжественной обстановке начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков лично вручил заслуженную награду уральскому инспектору.