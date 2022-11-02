В России ввод жилья за 10 месяцев уже на 16,7% опережает прошлогодний

Ввод жилья в российских регионах по итогам десяти месяцев 2022 года составил 84,36 млн кв. метров. По данным вице-премьера российского правительства Марата Хуслуллина, прирост в жилищном строительстве на 1 ноября составил 16,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"Несмотря на все сложности, с которыми приходится сталкиваться за десять месяцев в стране ввели 84,36 млн кв. м жилья. Уверенно идем с опережением прошлого года!" – сообщил вице-премьер.