На Среднем Урале за октябрь произошло два землетрясения

За последний месяц в Свердловской области было зафиксировано уже два землетрясения. Последнее произошло на севере региона ночью 27 октября, сообщается на сайте Международной системы мониторинга.

Землетрясение зарегистрировано между Серовом и Сосьвой 26 октября в 19.03 по Гринвичу, или 27 октября в 00.03 по местному времени. Сила колебания составила 3,6 балла. Ученые екатеринбургского Института геофизики УрО РАН уверены, что землетрясение пришлось на безлюдную лесную местность.

Напомним, что землетрясение в 3,3 балла также было зарегистрировано в районе Каменска-Уральского 10 октября.