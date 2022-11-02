Детскую библиотеку ограбили в Челябинске

В Челябинске ограбили детскую библиотеку в микрорайоне Чурилово, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Инцидент произошел в ночь на 1 января. Злоумышленники сняли 43 дизайнерских светильника и четыре бра, вынесли пылесос и инструменты подрядчика. По предварительным данным, ущерб составил 200 тыс. руб.

По данному факту подано заявление в полицию.

Добавим, что учреждение планировалось открыть в конце ноября. Как сообщили в мэрии, сроки запуска библиотеки не изменятся.