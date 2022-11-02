В Херсонской области неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями

Неизвестные из стрелкового оружия обстреляли гражданское речное судно, перевозившие людей на левобережье Херсонской области.

По данным экстренных служб региона, обстрел был произведен в момент, когда буксир с мирными жителями подходил к набережной Голая Пристань.

Данные о пострадавших уточняются. Ведется поиск нападавших, передает Regnum.

Ранее власти региона заявили, что завершили эвакуацию в Херсоне, но потом решили вывезти жителей из части региона, что находится и по левую сторону Днепра. Планируется отселить до 70 тысяч человек вглубь области, а также в другие регионы России.