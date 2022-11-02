02 Ноября 2022
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Цифровизация образования не имеет цели - Счетная палата

Счетная палата оценила цифровизацию российских школ и пришла к выводу, что средства выделяются значительные, процесс идет, но для чего это делается - непонятно, никакой стратегии нет. Об этом говорится в отчете контрольного органа о результатах экспертно-аналитического мероприятия "Оценка мер внедрения цифровых технологий в образовательных учреждениях общего образования".
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Счетная палата (СП) отметила рост количества школ с высокоскоростным интернетом и улучшение материально-технической базы. Так, с 2016 года количество образовательных организаций с максимальной скоростью доступа к интернету выросло в 3,7 раза, а количество персональных компьютеров в школах увеличилось на 28%, рассказал на Коллегии аудитор СП Дмитрий Зайцев.

За пять последних лет непосредственно на внедрение цифровых технологий в школы из федерального бюджета было направлено 72 млрд рублей. Увеличилось число школ, использующих электронный документооборот, электронные журналы и/или дневники.

При этом улучшение касается материально-технического обеспечения школ. Но в России до сих пор нет единого отраслевого документа, который бы определял принципы, приоритеты, цели и задачи цифровой трансформации сферы образования. Долгосрочные приоритеты в сфере образования, в том числе в части цифровизации, фиксируются преимущественно в стратегических документах, имеющих рамочный характер по отношению к данной сфере. То есть (хотя этой фразы нет в отчете СП) государство не понимает, что чего оно продвигает цифровизацию образования.

Кроме того, в федеральном законодательстве отсутствует единый подход к определению понятия "цифровая образовательная среда", хотя оно повсеместно используется и подается как достижение, продвигаемое в интересах детей.

Отчет СП выдержан в духе необходимости продолжать цифровизацию образования, притом что ее цели признаются непонятными. СП указывает, что некоторые действующие правила и нормы существенно препятствуют переходу на цифровые инструменты в обучении, хотя для чего этот переход, что он дает ученику и как улучшает обучение, ответа нет. В целом с цифровизацией связывают "повышение эффективности", но что это такое в образовании, неизвестно. Данные показывают снижение грамотности российских школьников на фоне продолжающейся цифровизации.

СП предлагает установить цели цифровой трансформации сферы образования и рассмотреть вопрос о разработке и утверждении соответствующей стратегии. Также предлагается закрепить понятие "цифровая образовательная среда" в законе об образовании (против чего выступают родительские организации, видящие в этом подмену настоящего обращования цифровым суррогатом уже по закону).

Еще одно предложение - дополнить федеральный проект "Цифровая образовательная среда" показателем, характеризующим уровень цифровой квалификации педагогов.

Многие эксперты критикуют цифровизацию образования. Так, специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов считает, что цифровизация образования - это нажимание на кнопки, которое просто заменяет и разрушает традиционное образование. Дети и так это умеют, а вот реальное обучение страдает.

"Нет вообще никаких аргументов, кроме того, что "давайте быстрее, так весь мир делает". Зачем нужно повышать степень цифровизации в школах? Дети портят себе зрение, позвоночник", - сказал Ашманов на круглом столе в Госдуме.

Бывший офицер ГРУ МО СССР Роман Газенко заявил, что цифровое "образование" убивает мышление детей и уничтожает образ будущего, так как не дает сформироваться словарному запасу.

Ранее экс-министр просвещения Ольга Васильева заявила, что цифровизация обучения приводит к атрофии мышления. Интересно, что министр цифрового развития РФ Максут Шадаев признал, что денег на школы нет, поэтому и проводится цифровизация.

Теги: цифровизация, образование, Счетная палата, школа



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