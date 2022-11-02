02 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Холдинг Veon может продать российский "Вымпелком" топ-менеджерам компании

Телекоммуникационный холдинг Veon объявил о конкурсном процессе продажи своего главного российского актива – компании "Вымпелком" (мобильный оператор "Билайн"). Об этом говорится в заявлении компании.

Veon - холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки. Крупнейший акционер Veon — группа LetterOne, созданная владельцами российской "Альфа-групп". Компания зарегистрирована на Бермудских островах, штаб-квартира расположена в Амстердаме.

Источник "Коммерсанта", знакомый с деталями процесса, сообщил, что речь идет о передаче активов российскому топ-менеджменту.

В "Вымпелкоме" подтверждают начало процесса. В компании поясняют, что решение Veon в том числе связано со множеством регуляторных ограничений, которые наложили на компанию из-за ее принадлежности к недружественной юрисдикции.

Теги: вымпелком, билайн, veon, продажа



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