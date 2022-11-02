Представитель МИД в Екатеринбурге: жители Запада массово переезжают в Россию

Жители западных стран стали все больше обращаться с просьбами о получении российского гражданства, чтобы переехать в Россию. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил представитель Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов.

По его словам, до 2014 года, когда Россия дружила с Европой, к ним в представительство не поступало ни одного обращения о получении вида на жительство или гражданства РФ от "зарубежных партнеров".

"С февраля месяца мы удивлены: учитывая то, что МИД РФ не занимается вопросами гражданства, к нам поступают обращения от жителей Западной Европы с просьбой получить вид на жительство, гражданство и разрешение на временное проживание, чтобы с семьей и со своим бизнесом переехать на территорию России. Для нас это большое удивление", - признался Харлов.

Он отметил, что подобные случаи далеко не единичные.

"Не хочу сказать, что это огромный поток, но такого раньше не было. Сейчас идут обращения из Франции, Германии, Италии, Польши, Австралии. Люди переезжают с хорошим образованием и целыми семьями, привозят сюда свой бизнес. Знаю, что приехал гражданин Германии, который здесь даже ипотеку оформил", - рассказал представитель МИД в уральской столице.

"Сейчас с теми условиями, с которыми они столкнулись в своей "благополучной Европе", они выбирают Российскую Федерацию при всех ограничениях, которые существуют", - добавил Александр Харлов.

Напомним, также сегодня представитель МИД рассказал, что западные страны жалеют о том, что приезжающих к ним российских туристов стало меньше.