Представитель МИД в Екатеринбурге: жители Запада массово переезжают в Россию

02 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Свердловская область В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Представитель МИД в Екатеринбурге: жители Запада массово переезжают в Россию

Жители западных стран стали все больше обращаться с просьбами о получении российского гражданства, чтобы переехать в Россию. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщил представитель Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов.
Читайте также:

По его словам, до 2014 года, когда Россия дружила с Европой, к ним в представительство не поступало ни одного обращения о получении вида на жительство или гражданства РФ от "зарубежных партнеров".

"С февраля месяца мы удивлены: учитывая то, что МИД РФ не занимается вопросами гражданства, к нам поступают обращения от жителей Западной Европы с просьбой получить вид на жительство, гражданство и разрешение на временное проживание, чтобы с семьей и со своим бизнесом переехать на территорию России. Для нас это большое удивление", - признался Харлов.

Он отметил, что подобные случаи далеко не единичные.

"Не хочу сказать, что это огромный поток, но такого раньше не было. Сейчас идут обращения из Франции, Германии, Италии, Польши, Австралии. Люди переезжают с хорошим образованием и целыми семьями, привозят сюда свой бизнес. Знаю, что приехал гражданин Германии, который здесь даже ипотеку оформил", - рассказал представитель МИД в уральской столице.

"Сейчас с теми условиями, с которыми они столкнулись в своей "благополучной Европе", они выбирают Российскую Федерацию при всех ограничениях, которые существуют", - добавил Александр Харлов.

Напомним, также сегодня представитель МИД рассказал, что западные страны жалеют о том, что приезжающих к ним российских туристов стало меньше.

Теги: Россия, Запад, гражданство, МИД, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети