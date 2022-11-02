В Челябинск поступило 25 новых трамваев

В Челябинск поступило 25 из 30 новых низкопольных трамваев модели 71-628. Восемь вагонов уже работают на линии.

В ближайшее время на линии начнут работать еще шесть трамваев.

Всего в 2022 года в город поступит 30 вагонов Усть-Кавтавского вагоностроительного завода. Трамвай оборудован кондиционером с функцией очистки и обеззараживания воздуха, Wi-Fi, USB-разъемами для зарядки и мультимедийным комплексом. Челябинский трамвай получил новую маску и контурную подсветку. Еще 30 трамваев было закуплено в прошлом году.

В октябре в Челябинске объявили два аукциона на поставку 74 трамвайных вагонов. Начальная цена закупок – 5,4 млрд рублей.