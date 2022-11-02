Глава Кемеровской области пожаловался на застрявшие в регионе 800 тысяч тонн угля

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев направил на имя премьер-министра России Михаила Мишустина письмо, в котором сообщил о проблемах с вывозом угля на экспорт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа

По словам Цивилева, по состоянию на 14 октября в Кузбассе простаивало 12 тысяч вагонов с более 800 тысячами тонн угля. Из них 500 вагонов стоят еще с сентября. В письме указано, что весь груз уже принят к перевозке в РЖД в восточном направлении. Однако по факту, утверждает губернатор, его еще не отправили со станций погрузки.

Губернатор предупредил, что ситуацию с задержкой экспорта усложнит наступающая зима, грузы могут замерзнуть.

Цивилев добавил, что на фоне фактической блокировки не могут принять порожние вагоны и отгрузить уголь и в западном направлении. В результате компании оказываются не в состоянии выполнить обязательства перед контрагентами.

Получение обращения подтвердили представители Минэнерго. Там заявили, что решения по вывозу угля прорабатываются совместно с профильными ведомствами.