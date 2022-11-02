Полиция нашла свердловских школьников, поджигавших самокаты на Вечном огне

Инспекторы по делам несовершеннолетних нашли подростков, которые в поселке Лесной на Вечном огне поджигали самокаты. Дети объяснили, что таким образом хотели увеличить скорость движения транспорта.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел еще 24 октября, однако видео в интернете появилось только накануне. Оба подростка являются местными жителями и посещают разные общеобразовательные школы. Сейчас с ними ведется профилактическая работа.

"В ходе общения с ними юноши пояснили сотрудникам ПДН, что никакого умысла на осквернение памятника у них не было. Они якобы катались на своих самокатах, неожиданно в голову пришла мысль нагреть колеса своих "коней" в надежде, что на горячих колесах будет лучше кататься. Глупость, конечно, но подростки именно так объяснили свое поведение", - пояснил Горелых.

Напомним, инцидент произошел вечером на Мемориале воинам-рабочим Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов. Некие подростки поставили самокат на Вечный огонь. После этого свердловскими школьниками заинтересовалась прокуратура.

Это далеко не первый случай, когда на Среднем Урале подростки пакостят на мемориалах. Так, в марте этого года 17-летние девушка и молодой человек при помощи снега потушили пламя "Вечного огня" в Екатеринбурге, после чего скрылись. Личности вандалов были оперативно установлены, их задержали и доставили в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

В сентябре у мемориала алюминщиков, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1945 годах "Скорбящая мать" в Каменске-Уральском на трюковых самокатах катались подростки. Один из них парни и решили использовать в качестве сковородки. Весь процесс школьники записали на видео, которое позднее выложили в интернет.

А в ноябре прошлого года в городе Березовский дети катались с мемориала боевой доблести и трудовой славы березовчан, как с горки.