"Уралкалий" требует от Haas Formula LLC вернуть вложенные средства

Один из крупнейших мировых производителей калия, компания "Уралкалий" сообщила, что в рамках арбитражного разбирательства с Haas Formula LLC направила ответчику исковые требования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В список требовании включено: вернуть $12 млн в составе ежегодного спонсорского взноса, оплаченного "Уралкалием", обязать ответчика возместить ущерб, включая репутационный ущерб, нанесенный истцу за нарушение спонсорского соглашения в размере, который будет оценен на более позднем этапе, обязать ответчика выплатить компании упущенную выгоду в сумме, которая будет оценена на более позднем этапе, обязать ответчика передать "Уралкалию" автомобиль с логотипами компании со снятыми силовым агрегатом и коробкой передач, который использовался одним из пилотов команды Uralkali Haas F1 Team как минимум в одной гонке Формулы-1 в течение 2021 года, обязать Haas Formula LLC оплатить компании проценты в размере 5% годовых в период с 4 марта 2022 года включительно на любую присужденную сумму.

Также ответчик должен предоставить любое иное или дополнительное средство судебной защиты, которое арбитражный суд сочтет справедливым и уместным.

Компания планирует информировать все заинтересованные стороны о ходе разбирательства с учетом действующих ограничений по раскрытию подобной информации.