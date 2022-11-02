"Ямалспас" эвакуировал с реки Таз 14 человек, в том числе семерых детей

"Ямалспас" эвакуировал с реки Таз 14 человек, в том числе семерых детей, после того, как сломалась аэролодка. Об этом сообщает "Ямал-Медиа".

Инцидент произошел в пяти километрах от берега. Добраться до суши самостоятельно пассажиры лодки не могли — ледовая корка уже сформировалась, но оказалась слишком тонкой, чтобы выдержать вес человека.

На помощь к терпящим бедствие северянам выехали спасатели. Они доставили людей на сушу. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.