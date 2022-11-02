Представитель МИД в Екатеринбурге: Запад жалеет об уходе российских туристов

02 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Свердловская область В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Представитель МИД в Екатеринбурге: Запад жалеет об уходе российских туристов

Западные страны сильно жалеют, что приезжающих к ним российских туристов стало меньше. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил представитель Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов.
Читайте также:

По его словам, в ведомство поступают неофициальные обращения от различных западных государств на эту тему.

"Они жалеют об уходе наших туристов. Один из западных дипломатов пожаловался мне в разговоре, что есть статистика, которая их очень не радует. Конкретно в эту страну Западной Европы поток российских туристов снизился на 93%. На каждого россиянина, который посещал эту страну, приходилось порядка 197 евро в день, которые он там тратил. На втором месте шли японцы со 172 евро. То есть удар по туристической инфраструктуре, что бы ни говорили руководители стран Западной Европы, нанесен, и очень громадный", - отметил Харлов.

Как добавил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, у них в ведомстве есть комитет по туризму, и там проходит множество переговоров, в том числе неофициальных.

"Могу сказать, что плачут представители туриндустрии тех стран, главы государств которых весело заявляют, что они без нас обходятся. Я сам посетил более 80 стран. И могу сказать, что так, как отдыхают за рубежом россияне, с точки зрения трат не отдыхает никто. И когда Греция говорит, что заместит нас немцами, мы же понимаем: чтобы заместить одного россиянина, нужно 8-10 немцев привезти, чтобы они потратили примерно так же", - считает Беседин.

По его мнению, в таких условиях туристический сектор западных стран сможет продержаться еще год.

"Но в отдаленной перспективе это очень большое испытание. Поверьте, я слышу это от тех, кто сегодня с напуганными глазами в наших кабинетах об этом рассказывает с болью", - заключил глава Уральской ТПП.

Теги: Запад, страны, туристы, МИД, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети