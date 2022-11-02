Представитель МИД в Екатеринбурге: Запад жалеет об уходе российских туристов

Западные страны сильно жалеют, что приезжающих к ним российских туристов стало меньше. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил представитель Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов.

По его словам, в ведомство поступают неофициальные обращения от различных западных государств на эту тему.

"Они жалеют об уходе наших туристов. Один из западных дипломатов пожаловался мне в разговоре, что есть статистика, которая их очень не радует. Конкретно в эту страну Западной Европы поток российских туристов снизился на 93%. На каждого россиянина, который посещал эту страну, приходилось порядка 197 евро в день, которые он там тратил. На втором месте шли японцы со 172 евро. То есть удар по туристической инфраструктуре, что бы ни говорили руководители стран Западной Европы, нанесен, и очень громадный", - отметил Харлов.

Как добавил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, у них в ведомстве есть комитет по туризму, и там проходит множество переговоров, в том числе неофициальных.

"Могу сказать, что плачут представители туриндустрии тех стран, главы государств которых весело заявляют, что они без нас обходятся. Я сам посетил более 80 стран. И могу сказать, что так, как отдыхают за рубежом россияне, с точки зрения трат не отдыхает никто. И когда Греция говорит, что заместит нас немцами, мы же понимаем: чтобы заместить одного россиянина, нужно 8-10 немцев привезти, чтобы они потратили примерно так же", - считает Беседин.

По его мнению, в таких условиях туристический сектор западных стран сможет продержаться еще год.

"Но в отдаленной перспективе это очень большое испытание. Поверьте, я слышу это от тех, кто сегодня с напуганными глазами в наших кабинетах об этом рассказывает с болью", - заключил глава Уральской ТПП.